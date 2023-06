Caro ombrellone a Ferrara, ai lidi fino al 5% in più: "Colpa di inflazione e concessioni balneari"

Ferrara, 12 giugno 2023 – Stessa spiaggia, stesso mare...ma costi diversi. Parafrasando una famosa canzone di Piero Focaccia si potrebbero descrivere così i rincari dovuti all’inflazione e all’aumento dei canoni delle concessioni balneari, che stanno colpendo i titolari dei bagni e, di conseguenza, le tasche dei vacanzieri.

Per rilassarsi in spiaggia, sdraiati sul lettino sotto il fresco di un ombrellone vicino alla battigia, bisognerà spendere di più rispetto all’anno scorso. Secondo il centro studi Ircaf (istituto ricerche consumo ambiente e formazione), in giugno 2023 nei bagni che si trovano sul mare Adriatico - Ionio il costo medio si è attestato sui 20,02 euro per il giornaliero relativo a un ombrellone con due lettini e sui 128,30 euro per il settimanale con un aumento dei prezzi rispetto al 2022 di +8,43% sul giornaliero e di +14,37 % euro sul settimanale.

A incidere sulla media generale ci sono le mete turistiche più ‘cool’, perché la buona notizia, per chi frequenta i lidi ferraresi, è che in questa zona i ritocchi sono stati inferiori al resto della costa. Il giornaliero si attesta sui 18-19 euro fino a sfiorare i 20 con la tipologia classica di un ombrellone e due lettini; mentre il settimanale è di molto inferiore alla media generale attestandosi sui 90 – 100 euro.

Certo, anche ai lidi ferraresi c’è un aumento del 5 per cento sui giornalieri e del 4 per cento sui settimanali, che viene giustificato dalle maggiori spese per i titolari dei ‘bagni’. Anche al mare, infatti, dicono i gestori degli stabilimenti toccati dalla riforma delle concessioni balneari che partirà nel 2024, i costi sono andati alle stelle: dai materiali per ombrelloni e lettini che ricadono sul loro acquisto e quindi sull’affitto alla benzina per trasportare scorte e attrezzature. In ogni caso, i rincari contenuti ai lidi si devono al tipo di clientela: molti sono proprietari di seconde case (quindi meno turismo ‘toccata e fuga’) e, questo fenomeno. amplifica la concorrenza tra stabilimenti, mantenendo i prezzi più bassi che in altre zone della costa.

La conferma arriva da Erica Lena del Bagno Sport di Lido di Spina: "La concorrenza tra stabilimenti fa sì che i rincari da noi siano più contenuti. La nostra clientela può essere definita ‘fissa’, perché la stragrande maggioranza sono proprietari di seconde case. Nel mio bagno il giornaliero costa sui 15 – 18 euro mentre il settimanale si aggira sui 100 euro. Ben più basso dei prezzi del resto della costa. Il mio appello? Venite ai lidi”.

Le fa eco Nicola Ghedini del bagno Kursaal di Lido di Spina: “Certo anche ai lidi abbiamo dovuto aumentare. Il motivo? Le spese che sono cresciute anche per noi. Prendiamo ad esempio il canone della concessione passato da 11mila euro all’anno a 13mila. Il mio settimanale costa comunque di meno rispetto al resto della costa: parliamo di 90 euro; mentre il giornaliera da me può superare i 20 euro se parliamo di ombrellone più due lettini”.

Al Bagno Skiuma a Lido di Spina di Maurizio Zanni i prezzi sono competitivi rispetto alle rinomate Riccione, Rimini e Milano Marittima: "Qui da noi si pagano 19 euro per un ombrellone con due lettini e, invece, per il settimanale ci aggiriamo sui 100 euro. Qui ai lidi l’offerta di attività e divertimenti è, a mio avviso, molto buona. I prezzi, comunque più bassi, dovrebbero attirare più turisti".

Al bagno Marrachech ad aspettare i clienti c’è Anise Benaissa: "Noi dobbiamo accontentare una clientela fidelizzata e i prezzi quindi sono calmierati. Un giornaliero costa 18 euro mentre un settimanale si aggira sui 100 euro. I prezzi della costa sono più alti ma parliamo di località della riviera dove, si sa, i costi lievitano". Già, proprio così le spese aumentano anche sotto l’ombrellone ‘e io pago” direbbe Totò. Prepariamoci: dopo un anno di sacrifici dovuti agli aumenti folli nei supermercati, nuovi sacrifici attendono le nostre tasche se vogliamo trascorrere un po’ di sano relax all’ombra dei 40 gradi al mare.