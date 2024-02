"Caro papa Francesco ti prego di dire anche qualcosa di sublime"

Caro Carlino,

per una strana e misteriosa legge della natura gli anni passano velocemente, ma molto più in fretta per chi si avvicina alla data di scadenza. Ti sembra l’altro giorno in cui ti eri fidanzato, sposato, avevi messo al mondo figli, e poi arrivano i nipoti, l’agognata pensione e poi... e succede che alle luci sfavillanti del festival di Sanremo preferisci i colori tenui del tramontar del sole e cerchi qualcuno che ti spieghi cosa ci sia dopo il giorno, se il buio totale oppure una meravigliosa notte stellata. Fede e cultura possono essere di aiuto e di conforto anche per un “tiepidino” come il sottoscritto, e se le poesie del Trilussa scaldano il cuore altrettanto non posso dire di chi avrebbe la responsabità di mettermi in contatto con il sommo Titolare. Lungi da me un qualsiasi pensiero di anticlericalismo, ma se al posto del divino mi si preferisce parlare, con tutto il rispetto del caso ripeto, di diritti dei lavoratori, ripeto, va benissimo, ma credo che Landini e compagnia bella facciano più che egregiamente il loro mestiere, e se nella catechesi del mercoledì mi si parli di depressione, due tipi di malesseri, uno buono ed uno cattivo, come il colesterolo, embè, mi ritrovo anch’io come il Nanni Moretti del suo film, davanti al video della televisione, invano chiedendo: Francesco, dì qualcosa! Qualcosa di sublime.

Carlo Alberto Minzoni

* * *

L’URP DEL COMUNE

FUNZIONA BENISSIMO

Caro Carlino,

soono andato a fare una segnalazione all’ufficio URP in piazza Municipio. E’ un’ottimo servizio per fare qualsiasi segnalazione di pericolo, buche o segnaletica delle strade e marciapiedi ed altri servizi al cittadino. Il personale, tutte ragazze, è molto gentile e professionale. Se i cittadini invece di lamentarsi per le strade o altri disservizi si recassero in questo ufficio vedrebbero che le cose sono notificate e nel limite del possibile risolte. Questo ufficio anni fa non so se c’era e penso sia una ottima iniziativa perchè il cittadino si sente parte attiva della propria città! E soprattutto può parlare con una persona e non con un computer o telefonino.

Massimo Fantini