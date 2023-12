"Caro professor Pazzi, mi mancherà il tuo sorriso"

Caro Carlino,

al primo mattino di questa domenica piena di luce limpida di dicembre, mai avrei voluto sul quotidiano leggere questa notizia. Il professor Roberto Pazzi, il mio amato professore dei tempi del Vincenzo Monti, si è spento e con lui buona parte della mia vita di studente di tanti anni fa. E non riuscire a trattenere le lacrime per la bella e spontanea persona che era il professore di italiano che aveva per me, giovane studente di belle speranze, una simpatia innata, al punto di leggere i miei temi, simili a racconti di ingenua fantasia e che lui tanto apprezzava, davanti ai compagni di classe. Erano i primi anni ‘70, anni di contestazioni e lotte studentesche, e il ricordo di quella figura che, se la memoria non mi inganna, arrivava al parcheggio di Azzo Novello a bordo di un Maggiolino fiammante, con quell’alea, anche fascino, che lo avvolgeva come un manto prezioso, è rimasto impresso in me in modo indelebile. E ora piango il professor Pazzi, lo piango un po’ come ritornare il ragazzino di allora. Mi mancherai Professore, mi mancherà il tuo sguardo, il tuo sorriso mai altero, mi manchera’ la dolcezza con cui ci hai insegnato a trovare nello studio una ragione in più per migliorarsi nella vita. Grazie per la pubblicazione,

Saverio Mosca