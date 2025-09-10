Caro scuola, arriva lo zaino sospeso. Parte la raccolta di quaderni e penne

C’è uno ‘Zaino sospeso’, in tre cartolibrerie di Bondeno, da riempire quando lo si vorrà, da adesso ai prossimi mesi. Quaderni, penne, colori, che il Lions club raccoglierà, consegnerà alla scuola che a sua volta li affiderà agli studenti che ne avranno bisogno. Sono gli atti silenziosi di generosità che intrecciano una rete di solidarietà. L’iniziativa, che l’amministrazione comunale ha patrocinato curandone la promozione, è arrivata alla sua terza edizione. E’ stata presentata ieri nella sala consigliare del Municipio di Bondeno alla presenza dell’assessore alla Scuola, Francesca Aria Poltronieri, del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo ‘Bonati’ Nello Califano e del presidente di Lions Bondeno Alessandro Battelli, accompagnato da Anna Campi e Giuseppe Cavallini. Le attività che anche quest’anno hanno aderito attivamente all’iniziativa sono "Edicola Più" rappresentata da Raffaella Passarelli, "Buffetti" rappresentata da Luca Passarelli e la "Cartolibreria Gloria" con la titolare Gloria Cremonini. "Un’iniziativa che ci rende orgogliosi come comunità – ha premesso l’assessore Poltronieri - . Bondeno ha un grande cuore e il Lions ha sempre un ruolo fondamentale in tutto questo. Vi ringrazio per l’impegno". "Tutti i distretti hanno aderito a questo progetto di raccolta del materiale scolastico – ha spiegato il presidente del Lions Battelli –. Anna Campi è stata delegata a proseguire l’iniziativa che aveva seguito, da presidente. L’anno scorso abbiamo ottenuto grandissimi risultati – ha aggiunto -. Si tratta di un piccolo gesto che può portare un sorriso ad un bambino e un po’ di serenità alla famiglia. Alcune realtà donano alla parrocchia o alla Caritas, noi invece, da alcuni anni, anche per altri service, abbiamo inaugurato questo percorso con l’istituto comprensivo perché il materiale scolastico è per tutti. Anche un bambino che può permetterselo, può succedere che, un giorno, non abbia una penna o un quaderno di cui ha bisogno ed è giusto che la scuola possa darglielo". "Lo "Zaino sospeso" è un service Lions che si svolge a livello nazionale – ha spiegato Anna Campi –, con un progetto previsto, per ora, fino al 2026. La raccolta di materiale scolastico a scopo solidale ha avuto la fortuna di trovare sul territorio realtà proattive, dove loro stesse sensibilizzano la clientela a donare. Negli ultimi anni ci siamo assestati attorno ad un valore di materiale raccolto di 500 euro. Il service è reso permanente grazie ai negozi, dove i clienti trovano un contenitore in cui si può donare nel corso dell’anno".

Claudia Fortini