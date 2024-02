"Caro sindaco, città con gli occhi dei bimbi"

Dal pane ai monumenti di Ferrara, continua e si conclude con questa puntata l’inchiesta dalla classe VB della scuola primaria Franceschini, di Porotto. Il tema affrontato riguarda la valorizzazione del territorio di Ferrara. I giovani cronisti sono stati seguiti dall’insegnante Paola Pitruzzella.

"Oltre alla leggenda legata alla sua creazione, il pane ferrarese è ricco di storie legate al suo utilizzo durante le celebrazioni religiose. Si dice che nel Medioevo, durante la festività di Sant’Antonio Abate, i pani ferraresi fossero benedetti e distribuiti alla popolazione come forma di protezione contro le malattie e gli spiriti maligni. Ma un’altra ghiottoneria che piace molto ai bambini sono i “pinzin”. Questi piccoli panini di pasta fritta, che si possono trovare in molti bar e ristoranti della città, accompagnati da qualche fetta dei tipici salumi ferraresi sono perfetti per uno spuntino veloce o per un pasto informale. E come non finire, poi, con due tradizionali dolci? La tenerina, dolce al cioccolato che è un’esplosione di gusto, e il salame al cioccolato, che mette d’accordo tutti, sono piatti che non mancano mai sulle tavole ferraresi. Tra una corsa, una risata e tante belle cose viste con il naso all’insù, il sole si abbassa all’orizzonte, e Ferrara si illumina di una fiabesca luce dorata. I bambini si avviano verso casa, portando con sé il ricordo di questa città bella e misteriosa. Per oggi hanno visto abbastanza ma non smettono di raccontare al giovane amico delle cose belle che vedranno nei giorni successivi. E quando arriverà l’estate, poi, ci saranno concerti e manifestazioni, come il Summer Festival e il Buskers Festival, e si potrà andare a correre e giocare nel Parco Urbano. Ci saranno tante altre gite e tante altre occasioni per scoprire la loro bella città. Quali? Chiede la maestra. Cosa vorreste vedere? E così nasce l’idea di immaginare una lettera da scrivere al sindaco per chiedere di rendere Ferrara ancora più magica e ancora più interessante per i bambini. Perché Ferrara vista con gli occhi dei bambini può essere un’esperienza entusiasmante. Una gita in barca lungo il Po consentirebbe ai bambini di godersi una vista unica della città e di vedere la fauna e la flora che vivono lungo le sue rive. E dunque, ecco qui le visite che gli alunni della V B della primaria Franceschini vorrebbero chiedere al sindaco Alan Fabbri di promuovere, per vivere al meglio la loro amata città: 1. Museo Archeologico Nazionale: Il museo offre una vasta collezione di reperti archeologici che coinvolgeranno la curiosità dei più piccoli. 2. Parco Massari. È l’ideale per un pomeriggio all’aperto, con possibilità di fare picnic e giocare a pallone. 3. Castello Estense: La visita all’interno del castello è un’esperienza affascinante per i bambini. 4. Museo del Risorgimento e della Resistenza. Ci sono sezioni interattive e giochi che renderanno l’esperienza più coinvolgente per i bambini. 5. Giardino Botanico: Un luogo perfetto per i piccoli amanti della natura. Il giardino offre un’ampia varietà di piante, erbe aromatiche e fiori. I bambini potranno esplorare gli angoli del giardino, imparare le varietà di piante e osservare da vicino gli insetti che vi abitano.