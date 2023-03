Caro teleriscaldamento "Costa più del gas metano Manifestazione in piazza"

La rete civica contro i rincari del Teleriscaldamento ha organizzato una manifestazione di protesta in piazza Municipale nella mattinata di sabato prossimo, 25 marzo. "Al centro della protesta – spiegano i portavoce della Rete Civica (che rappresenta oltre quattromila cittadini ferraresi) - il servizio di teleriscaldamento erogato da Hera, i cui costi sono insostenibili per le famiglie e del tutto ingiustificati. Le tariffe di Hera risultano infatti a tutt’oggi superiori al prezzo del gas metano, che ormai è sceso ai valori del 2021". In particolare, secondo i cittadini, "è inaccettabile che il prezzo della geotermia e del calore prodotto dal termovalorizzatore, due fonti energetiche che derivano quasi esclusivamente da risorse locali, abbiano risentito degli effetti indotti dalla crisi internazionale del gas". Non solo.

"La tariffa fissa sulla componente geotermica – rimarcano - non sembra aver determinato un risparmio, ma al contrario, ha determinato un aumento dei costi del teleriscaldamento. Ad aggravare tutto questo c’è l’assoluta mancanza di trasparenza praticata da Hera sulle percentuali di energia, che in base ai consumi determinano i costi delle bollette". Insomma, i rincari che hanno colpito migliaia di utenti allacciati alla rete alimentata dalla geotermia stanno creando no pochi malumori. Peraltro, al centro della rivendicazione di molti ferraresi, c’è una richiesta molto chiara: rivedere i termini del contratto stipulato tra Comune ed Hera proprio legato al Teleriscaldamento. Nelle intenzioni dell’amministrazione, attraverso quell’intesa si sarebbero dovuti produrre sensibili benefici per le tasche di cittadini. Invece, come rimarcano dalla Rete Civica, "non è stato così, anzi: paghiamo di più". Dunque, la manifestazione di sabato prossimo, sarà solo la "prima di una serie di iniziative che la Rete Civica intende portare avanti nei prossimi mesi".