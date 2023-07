Caro teleriscaldamento Esposto all’Antitrust "Contro Hera 250 firme"

di Federico Di Bisceglie

"Abuso di posizione dominante per la fissazione di prezzi troppo elevati per il servizio di teleriscaldamento". È questa l’accusa che i residenti del condominio ‘Il Quaritere’ – aderenti alla Rete Civica contro i rincari del Teleriscaldamento – muovono a Hera. Ed è questo il contenuto dell’esposto che i cittadini hanno inviato all’Autorità garante della Concorrenza e del mercato. Peraltro l’atto, inviato l’altro ieri, ha raccolto ben 250 firme di residenti del condomino. L’esposto, intrapreso come detto dalla Rete – i cui portavoce sono stati auditi nei giorni scorsi in Commissione consiliare – non sarà un’iniziativa isolata. Anzi. "Entro breve – fanno sapere i residenti – altri condomini e altri privati cittadini aggregati alla Rete invieranno un altro esposto".

Guardiamo l’atto nel dettaglio. L’esposto prende in considerazione i costi e i consumi del condominio ‘Il Quartiere’ nella stagione di riscaldamento da ottobre 2022 ad aprile 2023, rilevati dalle bollette di Hera, confrontati con i costi che le medesime utenze avrebbero sostenuto se riscaldate mediante caldaia a condensazione a gas naturale acquistato in regime di tutela, ossia ai prezzi fissati mensilmente da Arera. Il dato che balza agli occhi, fanno rilevare dalla Rete "è che la fornitura da parte di Hera al condominio per il teleriscaldamento nella stagione 2022-2023 ha comportato per gli utenti costi superiori del 36% rispetto a utenze dotate di caldaia a gas naturale". E questo è in qualche misura il paradosso che lo stesso Massimo Buriani, tra i referenti della Rete Civica, ha fatto notare a più riprese. "Particolarmente eclatanti – rimarcano – risultano gli extra-costi sostenuti dagli utenti del condominio nei mesi di marzo e aprile 2023, pari rispettivamente al +55% e al + 114%, mesi nei quali i prezzi del gas naturale sui mercati internazionali si sono ridotti in maniera sensibile. Ribassi dei quali gli utenti del servizio fornito da Hera non hanno affatto beneficiato e che chiediamo siano restituiti". A determinare questo scenario è anche "il protocollo sottoscritto tra Hera e il Comune di Ferrara", del quale la Rete ha chiesto anche in Commissione una riformulazione.

"L’esposto del condominio ‘il Quartiere – spiegano dalla Rete – è in linea con le istruttorie recentemente avviate dall’Autorità sulla medesima tematica nei confronti delle società Iren, Iren Energia, Iren Ambiente, Iren Mercato, A2A, Comocalor e Acinque Ambiente". "Questa azione – scandiscono i cittadini – fa seguito alla segnalazione già inviata ad Arera dalla Rete Civica e alle numerose iniziative realizzate in città, come la recente audizione in Commissione consiliare Ambiente, per chiedere un rapido e incisivo intervento di modifica agli accordi fra Comune ed Hera dello scorso ottobre e ridurre le tariffe". Da ultimo, lo sfogo. "I cittadini ferraresi utenti del teleriscaldamento – chiudono – non vogliono continuare ad essere il bancomat di Hera". Insomma, la battaglia contro i rincari del Teleriscaldamento continua.