"Caro vicesindaco, dia in concessione l’area di Pratolungo ai più deboli"

Carissimo vicesindaco,

sono alcuni mesi che cerco di parlarle sia tramite telefono, sia attraverso la sua segreteria. Poi ho chiesto ad altri assessori che ho incontrato di fare da tramite, ma niente. Provo ora pubblicamente. Ho fatto una richiesta che ho inoltrato attraverso gli uffici competenti per avere in concessione i terreni liberi da più di due anni nella zona di Pratolungo. Sono circa 24 ettari di prati e boschi che vorremmo curare tramite il lavoro volontario degli ospiti della comunità di via Palmirano 92 e renderli fruibili ai ferraresi. Il luogo è raggiungibile con la ciclabile da San Giorgio, è a 700 metri dall’ospedale di Cona. Un luogo particolare sia per vegetazione che per gli animali liberi. Lei stesso mi ha incoraggiato a coltivare questo progetto che non costa nulla al Comune ma che è ricco di prospettive ecologiche. In più è un modo per impegnare persone che vengono affidate per scontare misure alternative a sanzioni amministrative o al carcere e più in generale fragili e in difficoltà. Sono certo che l’iter burocratico è concluso e ho buoni motivi per sapere che la pratica ora è sul suo tavolo e che l’ok prevalentemente dipende da lei. Se invece l’amministrazione ha progetti diversi basta dirlo: Roma locuta Causa soluta! Le scrivo di pieno inverno perché se riusciamo a ottenere la concessione possiamo prepararci per la primavera.

Don Domenico Bedin