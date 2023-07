Caronte presenta il conto "Climatizzatori no-stop, sarà una bolletta rovente"

di Mario Bovenzi

Non è la mazzata che negozi ed imprese hanno subito alcuni mesi fa – nemmeno tanti – quando le bollette sono andate alle stelle sull’onda del caro energia, ma non si annuncia nulla di buono. Il mese di agosto, quando arriverà la bolletta di luglio dell’energia elettrica, sarà lacrime e sangue. La morsa del caldo africano – ha un nome, Caronte, già inquietante – ha due ganasce. Da una parte i costi che lievitano per condizionatori e ventilatori che girano a pieno regime nei negozi, nei reparti delle aziende, negli uffici. E il contatore non perdona. Dall’altro – lo dice chi vive da anni la piazza di Ferrara – la sferzata di luglio che ha toccato i 40 gradi – strade come graticole – è una frenata agli acquisti. Spiega quello che sta succedendo David Febbraro. Ha tre locali. Giori e il Tiffany in piazza muncipale, che porta avanti con il socio storico Giorgio Bonvento. Ciacco, dove ha una partecipazione del 20%. "Siamo costretti a far andare l’aria condizionata non stop – precisa –, sarà una bolletta amara. Ma non è solo questo il problema, da 24 anni gestisco locali a Ferrara, da sempre in questo periodo non fai incasso. Bene i concerti, gli eventi che il Comune ha promosso ma dobbiamo fare un passo avanti. Intercettare quei turisti che si rivolgono altrove, basta guardare Padova. Anche Ferrara ha tanto da offrire, eppure... ". Febbraro prevede una bolletta sui 7mila euro. "Niente rispetto alla mazzata dell’anno scorso, ad agosto pagai 20mila euro". Elena Malanchini ha un’attività estetica, di acconciatura, un centro benessere. L’aria condizionata non può mancare mai.

"Le macchine sono accese dalla mattina alla sera, se mi va bene in agosto dovrò pagare il doppio rispetto alla normale bolletta. C’eravamo da poco assestati, ecco un’altra doccia fredda". Non dimenticherà mai i tre mesi dello scorso anno, gas e luce volarono. "Solo di corrente elettrica siamo arrivati a pagare quattro volte di più. Speriamo di non dover affrontare cifre analoghe". Non si fermano mai aria condizionata e ventilatore nel bar di Luigi Nobili, in via Cairoli. "Dalle 6 alle 17 – spiega – e non basta. A causa dei macchinari le temperature qui superano i 40 gradi. Ho speso anche 2.500 euro per la luce, poi c’è stato un assestamento. Preferisco non pensare alla prossima bolletta. Tra l’altro con questo caldo la gente non si muove, incassi di meno". E’ di rigore l’aria condizionata nell’osteria pizzeria Adelardi. Solo così Carlos Morales può sfornare pizze nella saletta dove si trova il forno. "Siamo arrivati a 35 gradi", racconta. C’è aria fresca, artificiale, tra gli scaffali di ’Brand’, Giacomo Busi sa che costerà cara. "Le bollette sono già alte, la prossima sarà ancora più pesante". "Con questo caldo dobbiamo avere l’aria condizionata, altrimenti non resisti", dice Clarissa Righi, un sorriso tra il colore degli abiti.