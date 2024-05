Carovana di campioni e glorie del passato: "La tappa? Si può vincere anche venerdì 17"

"Tappa 13 a Cento? Beh, si può vincere anche venerdì 17". A parlare è Jonathan Milan, la maglia ciclamino del Giro d’Italia, forte sprinter della Lidl-Trek, con mondiali ed europei su pista conquistati e attesissimo al traguardo di Cento.

"Cento per noi sarà una tappa importante perché vogliamo riconfermarci come squadra e anche io voglio tornare a sprintare nel meglio dei modi – ha detto Milan al Resto del Carlino nei giorni scorsi – ho già guardato l’arrivo. Per le volate è sempre essenziale stare nelle prime posizioni, muoversi davanti e prendere curve tra i primi. Vediamo come va: di solito si fanno piani e poi va diversamente. Ma si può fare bene anche di venerdì 17". Atteso a Cento c’è anche Giovanni Aleotti della Bora, di Finale Emilia. "E’ sempre bello passare sulle strade di casa – ci aveva detto – conosco l’arrivo che è pericoloso ed essendo una tappa per velocisti, molto nervoso con, tra l’altro, il ponte e curve e spartitraffici. Arrivare a Cento, per me, sulle strade dove mi sono allenato tanti anni e con tanti che conosco, sarà molto bello". E il bolognese Simone Velasco, in tricolore. "E’ un po’ troppo piatta per me – aveva detto il corridore dell’Astana – ma chissà, forse in fuga. Passare sulle strade di casa è sempre bello e una grande emozione". E il recordman dell’ora TopGanna. "Sicuramente qui la posizione con cui si sbucherà dal ponte sarà fondamentale – è il parere di Filippo Ganna (Ineos) – la volata non è scontata. Che sensazioni ci sono durante quei momenti anche per pilotare il capitano? Meglio non pensarci, si va a sentimento e si cerca di stare fuori da momenti pericolosi, cadute e di fare al meglio il lavoro". Oltre ai professionisti sono attesi venerdì anche tanti altri campioni. Con "Un Giro nel Giro" da Molinella a Cento, la pedalata Mediolanum arriverà per le 13.50 e porterà in città campioni come gli iridati Alessandro Ballan, Maurizio Fondriest, Francesco Moser e la ex campionessa italiana Dalia Muccioli. Mentre alle 15 nella sala stampa del Giro d’Italia, al Palazzetto, ci sarà Sara Doris, vicepresidente Banca Mediolanum e presidente Fondazione Ennio Doris che presenterà il libro "Ennio, mio padre". E tanti altri campioni arriveranno alle 15.30 con il taglio del traguardo di GiroE che si presenta con 19 Team, più 8 Daily Team, in E-bike per promuovere la mobilità green. Partiti da Argenta, sono annunciati in città campioni come Damiano Cunego rosa nel 2004, Claudio "El Diablo" Chiappucci, l’indimenticabile vincitore di una Sanremo, di due Giri del Piemonte e di tappe al Tour e al Giro d’Italia, il basco campione del mondo di Hamilton Igor Astarloa, il vincitore della Roubaix 1999 e del Fiandre 2002 Andrea Tafi, l’iridato Gianni Bugno, lo sciatore Giorgio Rocca, tre bronzi iridati nello slalom speciale e una Coppa del mondo di specialità, Sonny Colbrelli vincitore del tricolore, dell’europeo e Parigi Roubaix, Raffaele Ferrara ora influencer con ‘Squalo tv’, poi Sasha Modolo, Roberto Ferrari, Marco Canola, Orlando Maini, Jader Fabbri, l’Ironman Alessandra Fior, Emiliano Cantagallo tra i più rappresentativi del cicloturismo e tanti altri.

Laura Guerra