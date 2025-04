Carpi-Legnago Salus: pareggio che complica la salvezza della Spal

Il pareggio a reti inviolate maturato nel posticipo dello stadio Cabassi tra Carpi e Legnago Salus ha chiuso una trentacinquesima giornata che ha modificato in maniera sensibile la corsa salvezza. La situazione della Spal è decisamente peggiorata, perché a 180 minuti dalla fine della regular season i biancazzurri hanno perso terreno sia dalla Lucchese che dal Milan Futuro che hanno conquistato vittorie pesanti nella lotta per non retrocedere. Il dato più rilevante è che in questo momento la Lucchese sarebbe salva, Sestri Levante e Legnago Salus retrocederebbero direttamente in serie D e l’unica doppia sfida playout metterebbe di fronte Milan Futuro e Spal. Già, perché battendo la Vis Pesaro allo stadio Porta Elisa – nonostante gli stipendi non pagati e una società sull’orlo del fallimento – la squadra di Gorgone ha allungato a +9 sul Sestri Levante, penultimo della classe. Un distacco che permetterebbe alla Lucchese si salvarsi senza passare per i playout. Naturalmente i rossoneri non possono ancora considerarsi tranquilli, perché nelle ultime due giornate può succedere di tutto. La Lucchese lunedì prossimo farà visita all’Arezzo, e la domenica successiva ospiterà la Torres. I toscani dovranno conservare un vantaggio di almeno nove punti sulla penultima posizione, ma anche fare attenzione alla rimonta del Milan Futuro che con tre vittorie di fila si è portato a -3 dalla squadra di Gorgone (in caso di arrivo a pari punti, la Lucchese sarebbe in vantaggio negli scontri diretti). Il lanciatissimo Milan Futuro invece se la vedrà prima in trasferta contro il Gubbio e poi in casa contro la Vis Pesaro, curiosamente le stesse avversarie della Spal a giornate invertite. La squadra di Baldini farà visita alla Vis Pesaro a Pasquetta e poi chiuderà il campionato allo stadio Mazza contro il Gubbio, con l’obiettivo di racimolare i punti necessari per scongiurare il pericolo retrocessione diretta e possibilmente insidiare il quartultimo posto della squadra di Oddo.

Per mettere la freccia però la Spal dovrebbe ottenere tre punti più del Milan Futuro negli ultimi due turni, un’impresa non impossibile ma sicuramente improbabile. Soprattutto per una squadra che ha vinto appena due volte (contro Lucchese e Pianese) nelle ultime 20 giornate. Lo scenario nettamente più probabile quindi al momento è quello di una doppia sfida playout tra Milan Futuro e Spal, coi rossoneri che avrebbero il vantaggio del fattore campo nella gara di ritorno e soprattutto la possibilità di salvarsi con due pareggi. Infine, attenzione alla posizione di Sestri Levante e Legnago, alla disperata caccia di punti per agganciare il treno playout. I liguri lunedì prossimo riceveranno l’Ascoli – che non è ancora salvo aritmeticamente – e nell’ultima giornata affronteranno il Carpi in trasferta. I veneti invece incroceranno prima il Pescara in casa e poi l’Ascoli fuori. Sestri Levante e Legnago Salus non sono padroni del proprio destino, e in un certo senso purtroppo non lo è nemmeno la Spal.

Stefano Manfredini