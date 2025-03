Carrà Borgatti, l’ultimo saluto. Il ricordo della ’Dante Alighieri’

Le parole affettuose dei parenti, i ricordi degli ex studenti e il commovente messaggio di cordoglio del prefetto Massimo Marchesiello. Ieri pomeriggio, nella chiesa dell’Addolorata, l’ultimo saluto "alla prof", Maria Luisa Carrà Borgatti. Laureata in Lettere antiche, docente prima, preside dopo e ispettrice ancor più tardi, Carrà Borgatti era una donna dall’energia formidabile. Colta, disinvolta e pragmatica. Senza mai perdere quel senso dell’ironia che la rendeva particolarmente affabile. Per lustri e lustri è stata presidente della Società Dante Alighieri. Legata al marito, Giannetto Borgatti, "la prof" (come molti la appellavano) rimase vedova ma non si perse mai d’animo. L’attività culturale portata avanti da Carrà Borgatti negli anni fu davvero vastissima.

"La zia è stata una personalità importante per la nostra città – dice un nipote a margine della cerimonia religiosa – e siamo orgogliosi di aver raccolto da tante persone messaggi pieni di affetto, ammirazione e stima, non solo per l’infaticabile attività culturale portata avanti per decenni, ma anche per la qualità umana che l’ha sempre contraddistinta".