Carrello dato alle fiamme. Paura al Centro Civico

Momenti di preoccupazione ieri pomeriggio a Pontelagoscuro, quando ignoti vandali hanno dato alle fiamme un carrello della spesa pieno di indumenti nella piazzetta interna del Centro civico. Le fiamme, propagatesi rapidamente, hanno raggiunto una vetrata dell’ingresso laterale della struttura, danneggiandola gravemente e provocando un’ampia rottura nel vetro. L’incendio ha immediatamente attirato l’attenzione dei residenti della zona, che hanno allertato i vigili del fuoco. Questi sono prontamente intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Sul posto è giunta anche una pattuglia della polizia locale Terre Estesi, che ha provveduto a garantire la sicurezza della zona e ad avviare gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe di natura dolosa. Fortunatamente non si registrano feriti né ulteriori danni strutturali all’interno dell’edificio. Nel frattempo, la vetrata danneggiata è stata messa in sicurezza dal Comune per evitare rischi ai frequentatori del Centro Civico. Ora spettarà agli uomini della polizia locale risalire agli autori del gesto, l’ultimo di una lunga serie che negli ultimi mesi ha interessato la frazione sul Po. Il primo passo potrebbe essere quello di verificare l’eventuale presenza di telecamere che possono aver ripreso l’accaduto e i responsabili. Importante anche la ricerca di possibili testimoni che possano aver visto movimenti sospetti nella zona.