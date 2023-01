Carri e maschere con il marchio dell’Unesco

Cento da tempo lavora per il riconoscimento del carnevale come patrimonio dell’Unesco. Venerdì tappa al ministero dei Beni culturali per portare avanti questo progetto importante per il territorio. Un’altra puntata di un lungo percorso che punta a riconoscere il carnevale come Patrimonio Immateriale Unesco, a conferma del valore sociale e culturale che questa manifestazione continua a mantenere nei secoli. "Una bella giornata di un percorso partito un po’ di tempo fa per un grande obiettivo – dice Riccardo Manservisi del Cento Carnevale d’Europa –. Sappiamo quanto sarebbe importante fregiarsi del logo Unesco e stiamo facendo questo cammino con altri amici carnevali ed altri se ne aggiungeranno, per arrivare in futuro a fare parte di una rete importante di riconoscibilità della cultura, della tradizione e della storia della cartapesta e del movimento carnevale. Ci sono tantissime cose che si legano alla storia del carnevale, dalle mode alle usanze, il folklore, a cosa significa l’allegoria del carro per esorcizzare paure o ruoli sociali, solo per dirne alcune. Stiamo cercando di confrontarci anche con altre realtà e ne esce un quadro storico italiano molto affascinante". Un grande obiettivo. "Dopo essere riconosciuti ‘Eccellenza dell’ Emilia Romagna’ e carnevale storico dal Mibact e Fus, arrivare al riconoscimento Unesco sarebbe un grande onore e orgoglio – aggiunge – con una visione verso il futuro, cerchiamo di intraprendere anche questo percorso, sempre in collaborazione con l’assessorato alla cultura e Fondazione". E la voce del comune. "E’ stato il primo incontro pratico – dice l’assessore Silvia Bidoli – e occasione per incontrarci in un luogo così importante come l’Istituto centrale per il patrimonio immateriale, con Acireale, Avola, Fano, Foiano della Chiana, Putignano, San Giovanni in Persiceto, Sciacca e Tempio Pausania. Da punto di vista amministrativo e istituzionale è stato un momento importante per reinsaldare questo network di collaborazioni e di scambio di saperi, presentati i nostri carnevali, messi a confronto le nostre caratteristiche e criticità per migliorare e imparare". Un altro passo verso il riconoscimento Unesco per i carnevali. Intanto sabato alle 10 al salone Carice, la presentazione ufficiale di questa edizione del carnevale, momento importante e aperto alla cittadinanza. "Sono in vendita gli abbonamenti per le 5 domeniche di sfilata, le prevendite dei biglietti stanno aumentando di giorno in giorno – conclude Manservisi – si vivrà un grande carnevale, dal 5 febbraio al 5 marzo. L’edizione 2023 del Cento Carnevale d’Europa è pronta a partire col botto, con 5 carri in sfilata ed Ermal Meta primo super ospite".

Laura Guerra