Carri e musica, una città in costume. Migliaia di turisti per il Carnevale

E’ alle porte il Cento Carnevale d’Europa che oggi apre le sue braccia alle migliaia di persone che raggiungeranno la città del Guercino per la prima domenica di allegria e, come dice lo slogan scelto per questa edizione, andare verso nuovi orizzonti. Il patron Ivano Manservisi con il figlio Riccardo, direttore artistico, sono dunque pronti a dare il via a questa nuova energica edizione che si aprirà subito con uno special guest di grande caratura come Dargen D’Amico. Poeta moderno, innovatore della scena musicale italiana e artista poliedrico che mescola rap, elettronica e cantautorato con un tocco unico, Dargen D’Amico farà cantare e ballare tutti con le sue hit ‘Dove si balla’ e ‘Onda alta’ fantastico brano anche per riflettere. Sarà una domenica caleidoscopio di emozioni ed energia, bellezza, regali dal cielo, coriandoli e lo spettacolo delle 5 società carnevalesche.

Ed ecco che il primo a fare capolino dalla strettoia di piazza sarà il muso di un enorme orso cavalcato da una vichinga e con ai fianchi un lupo e una renna. E’ il carro dei Ragazzi del Guercino con il loro ‘Le custodi dell’umanità’ omaggiando la grande forza delle donne, pilastro dell’umanità e, da campioni in carica, cercare la riconferma. Ecco che poi a farsi largo tra le case saranno le cinque oche, anzi, ‘ocaroni’ dei Fantasti100 che promettono divertimento con i loro ‘Bla bla bla delle false verità’, ingannati dal rumore delle opinioni gridate e prive di sostanza fino a calpestare anche quadri e libri. E’ da una fitta “Foresta delle illusioni” che poi spunterà il mostro della delusione dei Toponi con alle spalle una fattucchiera e 500 texture di cartapesta per spiegare come funziona l’immaginario e le aspettative. I Mazalora, invece, gridano che “È ora di piantarla”, un inno al rispetto per la natura e a una rinascita che affonda le radici nella terra, tra maschere indigene e un lupo pronto a saltare fuori. Infine si farà largo il grande scheletro del Risveglio che davanti al computer e attorniato da led sui quali il pubblico potrà mandare i selfie tramite un qrcode, esorterà tutti a uso più consapevole dei social con ‘Scheletri digitali’.

La sfilata inizierà alle 14 con il gruppo a piedi de ‘I Figli delle Stelle’ poi le brasiliane, sul palco di piazza la conduzione di Patty Po e Alessandro Ramin e le soprese che potranno arrivare ad animare la giornata e sarà presente anche un palco alla Rocca. Domenica che avrà spettacoli fin dalle 10 con rievocazioni storiche e la presenza delle Ferrari della scuderia di Cento. Il circuito chiuderà alle 8.30, due i punti di entrata al corso mascherato e già tantissimi i pullman attesi per questo grande inizio del Cento Carnevale d’Europa.

Laura Guerra