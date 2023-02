Carri, maschere e divertimento. A Poggio torna il Carnevale dei bimbi

Il Carnevale dei bambini di Poggio Renatico è pronto a ripartire per la sua 53esima edizione domenica e il 5 marzo. Sono cinque i colorati e giganti manufatti in cartapesta che avranno il compito di sfilare per le vie del paese. Ad aprire la sfilata sarà il carro ‘Fiori in festa’ costruito dai bambini della scuola primaria con l’aiuto delle loro insegnanti e di alcuni volontari, nella realizzazione delle maschere. Seguono poi i carri ‘Torer-olè’ del gruppo In amicizia veritas, ‘Vola solo chi osa farlo’ del gruppo i Macaron, ‘Giú le mani dal carnevale’ del gruppo Il Grillo e ‘Fate l’amore non fate la guerra’ del gruppo I Mollamai. Poi il gruppo del Centro sociale Noce, la scuola di ballo della scuola di Dance Style Club, il mago Jonny, il trenino degli ‘amici di campagna’ e il Rotary Club di Poggio Renatico, la pista Scuola di Kart del Mkc moto Kart Club Reno.

Ci sarà il gioco a premi del riconoscere la maschera esposta nella vetrine, il mercato ambulante e punti di ristoro. Tanti, ma mai abbastanza, sono i volontari che portano avanti la tradizione del Carnevale dei bambini che quest’anno raggiunge la 53esima edizione. Volontari che rappresentano il desiderio di una comunità che ha voglia di ritrovarsi in piazza e condividere momenti di gioia e spensieratezza e che da mesi lavorano anche fino a notte fonda.