Carristi al lavoro negli hangar. Gruppo di ballo, iscrizioni aperte

CENTO

Dopo l’annuncio dell’inizio delle prevendite dei biglietti del carnevale, è sempre più intenso il lavoro dei carristi all’interno degli hangar dei capannoni, con le varie associazioni che al loro interno si sono ben suddivise i compiti tra chi lavora alla cartapesta, chi ai costumi, chi alle coreografie. Associazioni che hanno anche iniziato ad aprire i tesseramenti che permetteranno di far parte del gruppo di ballo davanti al carro, vivendo a pieno e da protagonisti le 5 domeniche di carnevale, in programma per il 28 gennaio 2024 e 4, 11, 18, 25 febbraio. I Toponi, campioni in carica, si stanno chiamando a raccolta, pronti a portare in piazza il loro mondo giapponese di ‘Siamo come HIkikomori’ parlando ‘del peso delle aspettative nei confronti della società che portano a rinchiudersi nella solitudine e in casa ma che con la resilienza si deve riuscire a sconfiggere’. Anche il team dei Fantasti100 ha messo il proprio annuncio. "Sono aperte le iscrizioni per venire sul carro a ballare – dicono - Sarà un altro viaggio emozionante come solo noi riusciamo a fare".

Attualissimi, parlano di ‘Freedom, spalanchiamo gli orizzonti’, domandandosi se la società pensa davvero che siamo tutti uguali, e ricordando Mandela cha lottato per la libertà e l’uguaglianza. Invitano ad unirsi a loro anche I Ragazzi del Guercino che quest’anno presentano un carro dal titolo "Non fuggire…affrontalo" spiegando che ‘l’importante è come si sa resistere ai colpi, come si incassa, e se si finisce al tappeto avere la forza di rialzarsi perché, così, si è un vincente’. E fanno sentire la loro voce anche i Mazalora. "Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla nostra coreografia 2024 - dicono - vi aspettiamo perché ‘Non chi comincia, ma quel che persevera’". E’ questo il titolo del loro carro: un naufrago che tra mare grosso e difficoltà riesce a trovare la forza nella perseveranza, un gruppo, tra l’altro, che sui social è attivissimo’. E’ bene ricordare che oltre a loro, si sta dando da fare anche il gruppo delle maschere a piedi ‘Figli delle Stelle’ che però non hanno ancora svelato il tema scelto per quest’anno.