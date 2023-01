Carro dei Fantasti100, l’uomo e le emozioni

CENTO

’Emozionare’ è la parola d’ordine dell’associazione carnevalesca Fantasti100 che il 5 febbraio si presenterà in parata con ‘Non puoi essere solo di latta’ parlando di amore sotto ogni aspetto. "Torniamo al nostro stile di carri emozionali e teatrali e abbiamo scelto l’uomo di latta, un personaggio incapace di amare perché ha perso il cuore – dice il presidente Andrea Borghi – è l’uomo che si sente solo, che ha perso obiettivi. Un uomo che non può essere abbia solo un’armatura dura e ferrosa che si logora, ma che dentro ha un anima. E’ una riflessione che abbraccia ogni aspetto della vita, oggi troppo presi da tutto per soffermarci ad amare le piccole cose o per innamorarci a pieno. Scoprirete solo in piazza se il nostro uomo di latta troverà un cuore". E spiegano. "Non è un carro ma un quadro in movimento, uno scenario – prosegue con Andrea Busi – c’è un grande prato di 40 papaveri che si muoveranno tutti, dal quale spunta l’uomo di latta, la maschera più grande che è di 13 metri. Il movimento più particolare è suo: si sdraierà sul prato. Una cosa a cui teniamo molto è far notare che abbiamo lavorato molto anche sulle proporzioni di ogni maschera. Ci sarà anche il Palazzo di Smeraldo dal quale spunterà una sorpresa". Terzi classificati nell’edizione estiva, i Fantasti100 saranno terzi a varcare piazza Guercino il 5 febbraio. "Siamo circa in 40 giovani a lavorare al carro – dicono – bello aver visto che intere famiglie ed amici si sono messi in gioco e mossi per venire ad aiutarci a realizzare il carro, sapendo che da giugno, c’era così poco tempo per portare in piazza un altro carro inedito e creato qui. A loro un grande grazie. A sfilare invece sarà un gruppo di 120 figuranti con costumi dalle mille sfaccettature. Il nostro messaggio è che l’uomo non è solo un guscio vuoto e non può non provare emozioni".

l.g.