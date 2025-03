"Carrozze sporche sulla linea Ferrara-Codigoro"

Caro Carlino,

scrivo a nome di un gruppo di pendolari, utenti della linea Ferrara Codigoro, per segnalare le pietose condizioni del materiale ferroviario, obsoleto, cui da tempo siamo costretti a usufruire. Carrozze sporche, maleodoranti, finestrini che non si chiudono lasciando entrare freddo e fumi diesel. Nonostante numerose segnalazioni all’azienda che gestisce il servizio (Trenitalia tper), la situazione non cambia. Chiedo cortesemente se possibile far conoscere al resto dei cittadini quello che dopo (o all’inizio) una giornata di lavoro attende chi utilizza questa linea.

Vittorio Zappaterra