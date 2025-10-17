"Carrozze stipate, disagi sui treni"

Dall’inizio delle attività scolastiche, sono state segnalate le criticità e il sovraffollamento dei mezzi di trasporto, le carrozze dei treni, e le carenze che rendono difficili il collegamento con le città. Il capogruppo consigliare portuense Roberto Badolato (nella foto), è portatore delle denunce dei cittadini in merito ai disservizi e i disagi ferroviari che coinvolgono i viaggiatori. La maggior parte sono studenti, costretti a viaggiare verso scuola ammassati e in certi casi in piedi. I problemi legati ai servizi ferroviari vengono comunicati all’ultimo momento, una tempistica che incide sui viaggiatori. A sostituire il trasporto ferroviario sono gli autobus, questi con posti limitati. Tali disagi sarebbero dovuti ai lavori che riguardano il potenziamento delle strutture viarie. Badolato, raccogliendo le lamentele dei cittadini, chiama in causa l’amministrazione auspicando che possa intervenire in merito alle problematiche riscontrate. "Solleciteremo l’amministrazione affinché, da parte di responsabili di riferimento, possano essere messe in campo le dovute azioni, per evitare disagi e problemi, consentendo agli utenti di viaggiare in sicurezza e con i dovuti confort". Tra le problematiche che riguardano i mezzi di trasporto, vi è certamente la sicurezza dei viaggiatori, quest’ultimi costretti a viaggiare ammassati. Da Portomaggiore, a salire sul treno, sono in numerosi, soprattutto giovani. Il servizio che sostituisce il mezzo ferroviario, l’autobus, non garantisce l’accesso a tutti coloro che devono recarsi a Ferrara, e questo costringe diversi studenti a rimanere a casa da scuola. Il consigliere interroga l’amministrazione, chiedendo se è a conoscenza dei giustificati disagi dovuti ai lavori di potenziamento, e se abbia intenzione di ricorrere ad una soluzione.

Giovanni Tarlazzi