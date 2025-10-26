Il Bologna dei sorrisi

26 ott 2025
CLAUDIO CASTAGNOLI
Carta d'identità digitale: rivolgersi al Comune per evitare le code

Il comune di Goro, attraverso l’assessore alle comunicazioni, Nikolas Bellotti, invita i cittadini in possesso di carta d’identità cartacea a...

Il comune di Goro, attraverso l’assessore alle comunicazioni, Nikolas Bellotti, invita i cittadini in possesso di carta d’identità cartacea a richiedere il rinnovo in formato elettronico (Cie) presso l’Ufficio Anagrafe entro il 3 agosto del prossimo anno, data oltre la quale il vecchio documento non avrà più validità. La disposizione, conseguente al regolamento dell’unione europea ed alla comunicazione della Prefettura di Ferrara dello scorso 16 ottobre, ha lo scopo di uniformare i sistemi di identificazione a livello europeo e garantire maggiore sicurezza contro le frodi documentali. L’Ufficio Anagrafe del Comune di Goro è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 presso la sede di Piazza Dante Alighieri 19. Per informazioni sulla documentazione necessaria è possibile contattare il numero 0533-792901 o scrivere all’indirizzo email anagrafe@comune.goro.fe.it. Tutte le indicazioni sono disponibili anche sul sito istituzionale www.comune.goro.fe.it.

"L’Amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di non attendere la scadenza per evitare - conclude Bellotti - lunghe attese negli ultimi mesi di validità dei documenti cartacei. La Carta d’Identità Elettronica, oltre a sostituire il vecchio formato, permette anche l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Il comune rimane a disposizione per ulteriori informazioni".

