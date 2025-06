‘Carte di Cinema’, il concorso. Un omaggio al critico Micalizzi

C’è tempo fino al 30 giugno per iscriversi a ‘Carte di Cinema’, il concorso ideato dal Circolo della stampa in collaborazione con il Ferrara Film Festival, per ricordare Paolo Micalizzi, giornalista, critico e storico del cinema ferrarese, scomparso lo scorso ottobre. Il concorso è riservato agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole medie superiori di Ferrara e provincia ed ha il patrocino de il Resto del Carlino, di Unife, di Fedic nazionale-Carte di Cinema, e della Voce di Ferrara.

In cosa consiste il concorso? Gli studenti dovranno scrivere la recensione di uno dei sei cortometraggi scelti tra quelli in gara alla prossima edizione del Ferrara Film Festival (20-28 settembre) ed inviarla – entro il primo settembre – alla segreteria del Festival. Tutte le informazioni e le istruzioni per iscriversi sono riportate sul sito ferrarafilmfestival.com.

Le premiazioni dei tre studenti vincitori si terranno il 26 settembre al teatro Nuovo. ‘Carte di cinema’ ha in serbo anche altri due appuntamenti, sempre all’interno del Ferrara Film Festival che quest’anno celebra la sua decima edizione. Il primo sarà la presentazione di un volume che raccoglierà gli articoli scritti da Paolo Micalizzi per la Voce di Ferrara.