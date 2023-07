Carte d’identità, disattivate 13 postazioni

Dopo l’attacco hacker in Comune, sono state disattivate le 13 postazioni dedicate all’emissione delle carte d’identità elettroniche. Una scelta necessaria per ragioni di sicurezza e per scongiurare il possibile dilagare del virus in computer collegati direttamente ai sistemi del Ministero dell’Interno. "Grazie a una collaborazione interistituzionale, gli utenti che necessitano con particolare urgenza di questo servizio – così una nota – sono indirizzati nei Comuni limitrofi". Intanto continua la lavorazione delle pratiche, come le richieste di cambio residenza, variazione di iscrizioni anagrafiche, trasferimenti, celebrazioni dei matrimoni, gli atti di nascita e di decesso. Per info 800 532 532.