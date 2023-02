Cartelle esattoriali, niente stralci

Anche il Comune di Poggio Renatico, lista civica di centrodestra, non aderisce allo stralcio parziale degli interessi e delle sanzioni sulle cartelle esattoriali, che in prevalenza riguardano tributi locali e violazioni del Codice della Strada per i debiti dal 2000-2015 inferiori a 1.000 Euro. Questi sono i principali contenuti della delibera consiliare numero 2 del 26 gennaio con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il cosiddetto diniego nei termini previsti dalla Legge di Bilancio 2022, sottolineando, come ha fatto il Sindaco Daniele Garuti e il Capogruppo di Minoranza Bergami Francesca , l’esigenza di garantire l’equità tra i cittadini sugli stessi aspetti fiscali e tributari, rispettando comunque gli equilibri di bilancio. Avrà dunque benefici soltanto coloro che inizieranno il percorso di rientro della quota capitale.