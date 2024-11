Cartelli, aiuole e nuovi parcheggi. Per Via dello Sport 250mila euro

Sono stati affidati all’impresa Robur Asfalti di Ferrara i lavori di manutenzione straordinaria di via dello Sport e dei parcheggi a servizio dei principali impianti sportivi di Copparo: lo stadio "Decimo Preziosa", la piscina comunale e centro del tennis. Nella giornata di venerdì si è tenuto un sopralluogo con l’impresa e il coordinatore della sicurezza, propedeutico all’inizio dei lavori (che prenderanno il via dal prossimo 27 novembre), per definirne modalità e tempi.

Le opere, per un investimento complessivo di 250mila euro, prevedono il ripristino della sede stradale dall’incrocio con via Marchi e all’ingresso dell’antistadio: le lavorazioni previste consistono nella fresatura dell’attuale manto stradale ammalorato e nella realizzazione di nuovo manto d’usura, completato dalla segnaletica. Gli interventi sui parcheggi della piscina e dei campi da tennis, ovvero le aree comprese tra i fabbricati e le aiuole longitudinali a via dello Sport, partiranno con la pulizia della vegetazione e contemplano il rifacimento del manto di usura, la realizzazione degli stalli di sosta auto e dei posteggi dedicati alle persone con disabilità, nonché l’apertura di nuovi varchi di accesso nelle aiuole esistenti per agevolare l’ingresso e l’uscita. Per quanto concerne il parcheggio a servizio dello stadio comunale, invece, è previsto un allargamento dell’area esistente e la realizzazione di una pavimentazione in conglomerato bituminoso. "L’ampliamento – spiegano dall’amministrazione comunale copparese - consentirà maggiore versatilità e una doppia uscita delle auto: si realizzerà con uno sbancamento dell’area verde compresa tra le recinzioni private e la massicciata del parcheggio esistente".

Si metterà mano anche a un nuovo manto di usura sull’area che è attualmente asfaltata, ma che risulta particolarmente ammalorata. Sarà inoltre implementato il sistema di raccolta delle acque meteoriche attraverso la posa di nuovi pozzetti a caditoia. Sempre in tema di lavori che interessano le strade del territorio, nella giornata di ieri hanno preso il via i lavori programmati dal Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara in via Ariosto a Coccanile, volti al ripristino delle frane sulla sponda del canale Naviglio: fino al 23 dicembre, e comunque fino al termine lavori, nei giorni feriali dalle 7.30 alle 17, è disposto un divieto di transito a tutti i veicoli eccetto residenti e autorizzati.

Valerio Franzoni