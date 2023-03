Cartelli e dissuasori per proteggere i daini L’Anas verso il sì

Conciliare la presenza dei daini con la sicurezza stradale. È questa la richiesta rilanciata dalla consigliera regionale del Gruppo Misto, Giulia Gibertoni, che ha consegnato all’attenzione della giunta Bonaccini un’interpellanza. Un documento presentato a seguito di un incontro avuto tra Gibertoni e Anas. La consigliera regionale sollecita l’installazione di "dissuasori, cartellonistica adeguata e di tutti gli strumenti atti a prevenire incidenti che vedano coinvolta la fauna selvatica sulle strade che attraversano o confinano con le aree del Parco del Delta dell’Emilia-Romagna e che interessano i due nuclei di popolazioni di daino di Lido di Volano, nel Ferrarese, e della Pineta di Classe, nel Ravennate". Nell’interpellanza si fa riferimento a progetti di tutela della fauna selvatica già attuati in altre zone per impedire incidenti stradali con gli automobilisti. Tra questi, quelli che sono stati attuati dal Parco Nazionale della Maiella con la fauna selvatica e che ha previsto, tra l’altro, l’installazione di cartelli, per sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di moderare la velocità e guidare con prudenza. Inoltre ha citato analoghi progetti messi in campo dal Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise per la posa di sistemi di prevenzione degli investimenti stradali della fauna lungo alcune strade statali che interessano il territorio del Parco, e il progetto con studio ‘Road Ecology nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino. Analisi della mortalità faunistica stradale e proposta di misure di mitigazione’. La consigliera regionale, a supporto dell’interpellanza, riporta l’esito dell’incontro avuto nei giorni scorsi con Anas, che si è "espressa favorevolmente all’ipotesi di esaminare con attenzione un progetto di prevenzione dell’incidentalità stradale", condiviso tra Parco del Delta, Regione e Province e Comuni. Gibertoni si augura che venga superato "definitivamente lo scaricabarile tra enti diversi, che ha caratterizzato fino a oggi la vicenda, e intraprendere, vista anche la disponibilità di Anas, un’azione che porti a una fase di progettualità concreta". v. f.