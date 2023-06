Cartelli ‘No Vax’, l’Ordine dei medici: "Contenuto fuorviante e confusivo"

Il consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici comunica il proprio "disappunto" per quanto riportato nella cartellonistica ‘No Vax’ affissa recentemente in via Pomposa. "Il contenuto – scrive il direttivo dell’Ordine – è fuorviante, confusivo, e non aderente ad alcuna teoria scientifica, ma dettato da poco rispetto verso i cittadini e verso i professionisti sanitari che, con abnegazione, dedicano la loro conoscenza e coscienza al servizio della salute del singolo e della collettività. Le considerazioni espresse hanno il sapore di franco terrorismo, mentre qualsiasi notizia che riguarda la vita e la salute di ogni singolo cittadino merita approfondimento e scientificità. Si rammenta, solamente, come la vaccinazione sia l’arma principe per prevenire e controllare la diffusione delle malattie infettive epidemiche. Si spera che tali argomentazioni siano eliminate".