"Cartellone No Vax, affissione regolare?"

Il caso del cartellone No Vax affisso in via Pomposa approda in Consiglio comunale. E lo fa attraverso un’interpellanza del consigliere Pd Davide Nanni. Prendendo le mosse dal maxi cartellone pubblicitario (che reca la scritta ‘Un invito a ragionare: malori improvvisi in continuo aumento. Dopo la vaccinazione di massa brusco aumento della mortalità in Ue. Secondo te cosa sta succedendo?’), l’esponente dem chiede al sindaco e alla giunta se siano "a conoscenza del problema e abbiano verificato la regolarità dell’affissione presente in via Pomposa", vicino alla rotonda della strada che porta all’istituto Copernico-Carpeggiani. Nanni si domanda inoltre se "di fronte all’evidente natura fuorviante e potenzialmente lesiva della salute pubblica del messaggio presente nell’affissione, abbiano intenzione di farla rimuovere e impedire che in futuro ne vengano fatte altre simili in giro per la città a tutela della corretta informazione sui vaccini, per rispetto degli operatori sanitari e salvaguardare la salute dei ferraresi". Nel documento il consigliere di opposizione segnala infine come "l’associazione Ferrara Libera abbia dichiarato pubblicamente l’intenzione di posizionare un manifesto di forma e contenuto analogo in via Eridano".