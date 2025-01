Cartier Bresson, tra foto e arte

RO

Domani alle 16.30, al Centro civico di Ro , si terrà l’incontro ‘Un maestro della fotografia nel Bel Paese: Cartier Bresson e l’Italia’, dedicato alla vita e alle opere di Henri Cartier Bresson (1908-2004), uno dei più influenti fotografi del XX secolo, con un focus sulla sua attività in Italia. L’iniziativa è promossa dall’Università popolare di Riva del Po. L’occasione nasce in concomitanza con la mostra allestita a palazzo Roverella di Rovigo che sarà possibile visitare fino al 26 gennaio. Relatore dell’incontro sarà l’esperto d’arte Michael Miazzi, che guiderà il pubblico in un affascinante viaggio nell’opera e nella figura dell’artista e maestro della fotografia francese.