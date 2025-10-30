Cartiera chiusa, Gianella interroga: "Scelte sbagliate, salvare l’organico"

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Fausto Gianella interviene sulla chiusura della cartiera di Mesola: "Lunedì, purtroppo, è suonato un de profundis per una delle realtà industriali più importanti del Basso Ferrarese: la cartiera di Mesola. Per decenni questa fabbrica ha rappresentato un punto di riferimento per la vita lavorativa e sociale del territorio, garantendo occupazione e sviluppo – dice Gianella (foto) –. La sua fine, tanto ingloriosa quanto dolorosa, porta con sé gravi responsabilità da parte della proprietà, che con scelte imprenditoriali che si sono rivelate sbagliate ha finito per distruggere un patrimonio produttivo e umano di grandissimo valore. Non posso però non sottolineare anche le responsabilità della politica, che non è riuscita a dare le risposte adeguate. In particolare la Regione, che in questo caso non è intervenuta con la stessa determinazione mostrata per altre realtà, come la Berco. Si è preferito non “sporcarsi le mani”, lasciando soli i lavoratori e il territorio".

Conclude il Consigliere di Fratelli d’Italia: "Auspico ora che si riesca a ricollocare l’immobile attraverso una nuova destinazione produttiva, in grado di riassorbire almeno in parte l’organico in uscita".