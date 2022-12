Cartoline d’epoca sui rioni del territorio "Ecco la nostra storia"

Circolo Filatelico Numismatico: si chiude il cerchio della pubblicazione di cartoline d’epoca riferibili ai quattro rioni di Argenta. In quest’ultima fase dell’iniziativa culturale, giunta al suo quarto anno, il sodalizio propone ai collezionisti in primis una raffigurazione, su disegno di Irene Chiapatti, dell’antica chiesa della Seliciata conosciuta anche col nome di Santa Maria in Castro, oggi non più esistente. L’altra cartolina riassume invece i simboli di tutte e quattro le suddette borgate: Seliciata appunto, Reno, Cappuccini e San Domenico. Il tutto incorniciato nella 700esca effige comunale. Si tratta in entrambi i casi di pezzi rari, reperibili presso la sede del circolo, in Via Circonvallazione 21a, in posta presso lo sportello dedicato, o su prenotazione contattando il numero di telefono 3400026125. Filatelia è il termine con cui si identifica il collezionismo di francobolli. Tale termine è stato coniato nel XIX secolo unendo i termini greci filos (“amante”) e atelia (“franchigia”), dove franchigia è un termine usato per indicare la tassa dovuta per il recapito della posta. Il termine origina il sostantivo “filatelista” e l’aggettivo “filatelico”.

Nando Magnani