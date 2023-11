Casa a fuoco, si lancia dalla finestra

Quando si è accorta che il fumo e le fiamme stavano trasformando la sua abitazione in una trappola mortale non ci ha pensato due volte. Ha raccolto il coraggio a quattro mani, ha aperto la finestra del bagno e si è lanciata nel vuoto. Un volo di quattro metri fino al suolo, dove è rimasta priva di sensi fino a quando non sono arrivati i soccorsi. La donna ora lotta per la vita in un letto del centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono critiche. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la mattinata e per buona parte del pomeriggio per domare le fiamme e mettere l’area in sicurezza, per poi avviare gli accertamenti finalizzati a ricostruire la dinamica e le origini del rogo.

I fatti. L’incendio è scoppiato intorno alle 7.30 in una villetta di via Colorado, una traversa di viale Stati Uniti d’America, al Lido delle Nazioni. Le fiamme e il fumo hanno rapidamente invaso l’abitazione all’interno della quale si trovava una donna di cinquant’anni. Quando la malcapitata si è accorta di quanto stava accadendo era ormai troppo tardi per trovare una via d’uscita attraverso la porta d’ingresso. L’unica speranza era un gesto disperato: saltare dalla finestra del bagno al primo piano. Purtroppo, quando ha trovato il coraggio di lanciarsi aveva già respirato del fumo e riportato gravi ustioni. Dopo il volo nel vuoto la donna ha perso i sensi. È nel giardino dell’abitazione che è stata trovata dai soccorritori, nel frattempo giunti sul posto. I sanitari del 118 si sono subito presi cura della malcapitata, che è stata trasportata in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverata in gravissime condizioni.

Le indagini. Nel frattempo, i vigili del fuoco di Comacchio e Codigoro si sono messi all’opera per domare l’incendio che ormai aveva divorato l’intera villetta. Hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme che hanno reso l’edificio inagibile. In via Colorado sono poi intervenuti i carabinieri per affiancare i pompieri nelle indagini sull’accaduto. Le cause dell’incendio sono ancora tutte da chiarire. Dell’accaduto è stata immediatamente avvisata la procura e la casa è stata posta sotto sequestro.