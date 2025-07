’Casa Bottazzi’, aprono nuovi servizi per l’inclusione sociale

Appartamenti per le persone più fragili e centro socio-occupazionale per consentire percorsi di inclusione sociale. Casa Bottazzi si prepara ad ospitare un carnet di nuovi servizi che verrà inaugurato nelle prossime settimane, appena conclusa la procedura di assegnazione dei servizi, che sono stati svolti fino all’anno in corso dalla cooperativa Serena. Proprio questo operatore sociale sarà incaricato di proseguire i progetti, garantendo una continuità ai percorsi che hanno dato in questi anni buoni risultati.

"Nel corso della legislatura – ricorda il Sindaco Simone Saletti – si sono conclusi i lavori per la realizzazione del pian terreno del “Bottazzi” e per il condizionamento dei locali. Accanto alla realizzazione di cinque alloggi al primo piano da destinare al progetto del “Dopo di noi”". L’importo dell’ultimo step di interventi è stato di 954mila e 500 euro. Se la parte edilizia è andata a conclusione, ora restano da assegnare gli ultimi servizi già programmati all’interno dell’edificio collocato nel centro di Bondeno.

Un’apposita determina del Comune ha approvato l’assegnazione del servizio integrato del centro socio-occupazionale per diversamente abili e gli appartamenti per la vita indipendente “Nuova Cerevisia”. "Con l’affidamento dei servizi pensati per quest’ultima parte dell’edificio, una cui ala è già impegnata dal centro socioeducativo “Airone” e il centro socio-occupazionale “Cerevisia”, andiamo a dare una risposta concreta a molte persone che possono arrivare ad una vita indipendente. Le quali saranno accompagnate dal personale qualificato della cooperativa – spiega la vicesindaca Francesca Piacentini –. All’interno della struttura si sono inaugurati, nel corso degli anni, importanti laboratori come quello delle ceramiche. Mancava un ultimo tassello per gli utenti, che sarà possibile realizzare grazie agli alloggi situati al primo piano".