Casa Comunità, i lavori del Pnrr. Per venti giorni cambia la viabilità

Proseguono gli interventi di riqualificazione alla Casa della Comunità Terre e Fiumi di Copparo. Il nuovo cantiere, previsto all’interno dei progetti finanziati con il Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr), sarà avviato a partire dal 10 marzo prossimo. I lavori consentiranno la realizzazione della "platea" per il posizionamento dei nuovi impianti di climatizzazione del blocco 2 e l’installazione dei relativi collegamenti impiantistici, al fine di rendere più efficiente la struttura dal punto di vista energetico e garantire un maggior comfort ambientale agli utenti. In concomitanza della partenza del cantiere, nelle prossime settimane, la viabilità all’interno della struttura di Copparo subirà alcune variazioni. "Il servizio tecnico e la direzione di struttura – comunicano dall’Azienda Usl di Ferrara - hanno identificato percorsi dedicati alle diverse tipologie di utenti che debbono accedere alla Casa della Comunità, così da assicurare il transito in sicurezza ed il comodo accesso alla struttura. Nel corso dei lavori, i percorsi di accesso alternativi saranno segnalati da cartellonistica provvisoria". Entrando nello specifico delle modifiche previste, nulla cambierà per quanto riguarda la viabilità pedonale: l’accesso da viale Ricci e da via San Giuseppe resteranno disponibili per tutta la durata degli interventi. L’utenza potrà continuare ad utilizzare liberamente entrambi i varchi come via di accesso alla Casa della Comunità copparese. A partire da lunedì prossimo e per circa venti giorni, verrà chiuso alle auto, sia in entrata che in uscita, il varco su via San Giuseppe e vietato il transito in tutta l’area antistante questo ingresso. L’accesso pedonale sarà sempre garantito. Il varco su viale Idris Ricci costituirà, pertanto l’unico punto di ingresso/uscita alla Casa della Comunità "Terre e Fiumi" per i mezzi autorizzati: utenti (dializzati o disabili), operatori della raccolta dei rifiuti e veicoli dell’Usl, oltre che per i mezzi di cantiere ed i manutentori. Conclusa questa prima fase, il varco su via San Giuseppe tornerà transitabile e costituirà nuovamente l’unico punto di uscita carrabile dalla struttura sanitaria copparese. I mezzi autorizzati entreranno da viale Idris Ricci e usciranno da via San Giuseppe, percorrendo percorsi che potranno variare durante le varie fasi del cantiere (viale interno al parco/ strada adiacente il blocco 3), ma che saranno sempre opportunamente segnalati. Queste, dunque, le modifiche alla viabilità che permetteranno la realizzazione di nuovi interventi, volti al miglioramento della struttura sanitaria.

