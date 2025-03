Casa Comunità, il punto sui lavori. Natalini: "Quasi pronti i nuovi spazi"

Visita della direttrice generale delle aziende sanitarie ferraresi Nicoletta Natalini alla Casa della Comunità di Bondeno per toccare con mano la crescita della struttura sanitaria, incontrare i professionisti impegnati nell’erogazione dei servizi sanitari, rafforzare la collaborazione con l’amministrazione comunale e fare il punto sul cantiere di Villa Borselli. Un incontro proficuo a un mese e mezzo dal suo insediamento, alla presenza del sindaco del Comune di Bondeno Simone Saletti e accompagnata dalla direttrice del Distretto Sociosanitario Ovest Caterina Palmonari.

La prima tappa della visita è stata il CAU – Centro Assistenza Urgenza che ad un anno dalla sua apertura ha riscosso il gradimento della popolazione come dimostrato dai questionari di valutazione. CAU protagonista anche del percorso partecipato della Community Lab del Distretto Ovest. Il tour nel presidio “multitasking” ha toccato tutti i poliambulatori, oltre a sportello Cup, Punto Prelievi e consultorio.

Grande attenzione allo sviluppo del progetto degli IFeC - infermieri di famiglia e di comunità che con la doppia sede è diventato un punto di riferimento per i cittadini e della Cot – Centrale Operativa Territoriale con la funzione di coordinamento della presa in carico in integrazione ospedale-territorio.

Non è mancato un sopralluogo al cantiere per il recupero e la riqualificazione dell’ex ospedale Villa Borselli con il Servizio Tecnico e l’impresa per vedere lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione dell’intero immobile e adeguamento dei locali del valore complessivo di 8,5 milioni di euro. La visita si è conclusa con un saluto alla vicina Medicina di Gruppo e Pediatria di Gruppo al centro della medicina di prossimità.

"All’inizio del mio mandato è importante conoscere le strutture sanitarie che sono sul territorio – dichiara la direttrice generale Natalini –. Oggi siamo alla Casa della Comunità di Bondeno, sia quella già attiva sia il cantiere in costruzione. All’interno della struttura, con la vicinanza dei medici di medicina generale, si erogano tantissime prestazioni ambulatoriali e strumentali grazie anche alla tecnologia, come il retinografo di ultima generazione da dedicare soprattutto a pazienti diabetici e l’apparecchio radiologico portatile per la radiologia domiciliare. Il cantiere invece nella parte storica di Villa Borselli è in avanzato stato di lavorazione: abbiamo fatto un giro all’interno con l’impresa che sta lavorando molto bene e che ci porterà già all’anno prossimo ad avere la possibilità di utilizzare degli spazi".

Claudia Fortini