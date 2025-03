Casa Comunità, lavori al secondo piano

Nell’ambito dell’intervento Pnrr di manutenzione straordinaria della Casa di Comunità di Copparo, da oggi prenderanno avvio i lavori al secondo piano del Blocco 2. Per l’esecuzione dei lavori si renderanno necessari alcuni spostamenti: la pediatria di comunità rimarrà al 2° piano, ma negli spazi che in passato ospitavano le degenze dell’Ospedale di Comunità; l’oculistica sarà trasferita nell’area polispecialistica al 1° piano; l’ufficio invalidi civili, infine, sarà sempre al 2° piano, ma nei locali adiacenti la pediatria.

Ieri le pediatre hanno visitato i pazienti nell’ambulatorio 4 al piano terra, fino al ripristino dell’attività nei nuovi locali di assegnazione. Sempre ieri è stata sospesa la seduta dell’ortottista e i pazienti in appuntamento sono stati riprogrammati nelle giornate successive. Infine, da oggi e fino alla conclusione dei lavori al 2° piano, prevista per fine maggio, gli ascensori C e D non fermeranno più al secondo piano del Blocco 2. L’ascensore A sarà invece sempre attivo per l’accesso al piano secondo del Blocco 1; anche l’ascensore B potrà essere utilizzato per tale finalità eccetto nel periodo dal 3 al 25 aprile 2025.