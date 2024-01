Casa danneggiata dal temporale di agosto, ora dichiarata inagibile

BONDENO

La casa era danneggiata da tempo. Il temporale dell’agosto di due anni fa ne aveva scoperchiato il tetto. Ma i proprietari di una delle due porzioni di casa abitata non ci avevano mai fatto nulla. Chi abitava al piano di sopra se n’è andato. Si trova vicino alla vecchia stazione dei terni in viale Matteotti a Bondeno. Ebbene, nei giorni scorsi, la famiglia che abita al piano terra, si è trovata con acqua che cadeva dal solaio. La mancata manutenzione aveva provocato il peggio, perchè la parte più alta non era mai stata sistemata. Sabato scorso chi abita nella casa più bassa ha chiamato: l’acqua filtrava dai solai, la muffa era ovunque, c’è un pericolo di crollo interno. Da qui il sopralluogo dei vigili del fuoco e l’ordinanza di ieri del dirigente del settore tecnico che ha dichiarato l’inagibilità della casa. La famiglia, colpita in questo caso da danni indotti dalla parte superiore della casa, è stata ospitata in un alloggio messo a disposizione dal Comune. "Sul posto il personale dei vigili del fuoco – si legge nell’atto pubblicato ieri sull’albo pretorio - verificava che l’intero fabbricato presenta oggi un ulteriore peggioramento dello stato dei luoghi, anche dal punto di vista igienico-sanitario. Si segnala pertanto la necessità di far effettuare una urgente verifica generale della situazione al fine di determinare tutte le opere che si renderanno necessarie per garantire le indispensabili condizioni di sicurezza strutturale fondamentale per tutelare l’incolumità delle persone".

cl.f.