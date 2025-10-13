‘Casa dei libri’ distrutta al parco di Cocomaro, baby vandali nei guai

Che fosse una ‘ragazzata’, era chiaro sin da subito. Ma, al di là dell’età e degli intenti di chi lo ha commesso, un atto vandalico rimane tale, e come tale può portare a conseguenze anche severe. Proprio come nel caso dell’incendio dei libri del parchetto di Cocomaro, del quale i carabinieri – al termine di una serie di indagini – hanno individuato e denunciato i responsabili. A finire nei guai sono stati cinque adolescenti, che ora dovranno rispondere di quella ‘bravata’ di pessimo gusto.

Ma riavvolgiamo per un attimo il nastro fino alla fine dell’estate. Aveva fatto molto scalpore quanto successo nella notte del 26 agosto all’interno del parco di Cocomaro di Focomorto. Erano le prime ore della mattina quando un avventore del parco si era accorto che qualcuno, con il favore del buio, aveva danneggiato la casetta dedicata al ‘book crossing’ installata all’interno dell’area verde di via Golena. Si tratta di una piccola struttura in legno, costruita grazie all’impegno dei residenti della zona e dedicata alla custodia dei libri messi a disposizione di chiunque voglia trascorrere qualche momento di relax in mezzo alla natura.

In spregio all’impegno profuso dalla comunità per rendere più accogliente il parco infatti, qualcuno aveva pensato bene di strappare i libri e darli alle fiamme. Costernati per il gesto, ma certamente non demoralizzati, i residenti della zona non solo hanno reso nuovamente efficiente la casetta, ma hanno denunciato il brutto gesto ai carabinieri della stazione di Baura. "La mia tristezza è doppia – disse Mauro Presini, maestro elementare all’idomani del gesto –. Da una parte c’è un atto vandalico compiuto da ignoti. Dall’altra parte c’è il mio pensiero che va a ragazzi che sembra non trovino pace, che mostrano segnali di disagio, che fanno fatica ad inventarsi un oggi e un domani diversi".

L’assenza di telecamere in zona poteva far sembrare il caso di difficile risoluzione, ma così non è stato. I carabinieri, partendo dal rinvenimento di una targa staccatasi da un motorino nei pressi del parco, hanno così sviluppato un’attività di indagine che ha consentito da un lato di scagionare il proprietario del mezzo risultato estraneo ai fatti e, dall’altro, di identificare gli autori del danneggiamento dei libri: cinque giovani tutti con età compresa tra i 15 ed i 16 anni. Per loro è scattata una denuncia alla procura dei minori di Bologna per l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio. Si chiude così il sipario su una vicenda che aveva suscitato sdegno e sconcerto da parte di un’intera comunità.