Casa del Custode, interruzione dell’energia

Lunedì nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 16 verrà temporaneamente interrotta l’energia elettrica in alcuni civici limitrofi alla Casa del Custode, edificio retrostante al Municipio. L’interruzione, comunicata da E-Distribuzione anche tramite un volantinaggio dedicato, riguarderà i clienti (sia abitazioni sia attività commerciali) alimentati in bassa tensione. La sospensione temporanea dell’elettricità sarà necessaria in virtù di significativi interventi effettuati da E-Distribuzione presso la Casa del Custode, immobile oggetto di lavori.