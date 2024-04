Casa della Comunità, apre il centro di assistenza: "Si occuperà dei problemi urgenti ma non gravi"

Inaugura ufficialmente oggi alle 16, alla Casa della Comunità di Bondeno, il CAU, il Centri Assistenza Urgenza, per la presa in carico dei problemi di salute urgenti, ma non gravi e che eroga anche prestazioni pediatriche. possono. Alla cerimonia di inaugurazione, con taglio del nastro e conferenza stampa, interverranno: Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la Salute Monica Calamai, direttrice generale Aziende Sanitarie ferraresi, Simone Saletti sindaco del Comune di Bondeno, Marika Colombi direttrice Assistenziale, Franco Romagnoni direttore Dipartimento Cure Primarie. E’ attivo presso l’ambulatorio 1, al piano terra, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 20. Il servizio fa parte della più ampia riorganizzazione delle cure primarie.