Casa della Comunità, i servizi demografici si scorrono col totem

Alla Casa della Comunità San Rocco di Corso Giovecca, 203, si implementano le opportunità rese in termini di servizi dall’Assessorato ai Servizi Demografici del Comune di Ferrara. Presso lo Sportello Sociale Unico Integrato (Ssui) è attivo un nuovo totem collegato all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr), che consente ai cittadini di poter stampare in maniera semplice, grazie ad un’interfaccia facile ed intuitiva, alcune tipologie di certificati anagrafici per sé oppure per un membro del nucleo famigliare anagrafico di appartenenza. Il totem è il terzo ad essere messo in funzione in pochi mesi, dopo quello del rinnovato Sportello Centrale Anagrafe di via Fausto Beretta, 1, e quello collocato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di piazza del Municipio, 23.