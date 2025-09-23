Casa della Comunità in piazza. Uno stand all’interno della Fiera

L’Azienda Usl di Ferrara partecipa, insieme alle Associazioni di Volontariato locale, alla 601° Edizione dell’Antica Fiera di Portomaggiore, conclusasi ieri sera. L’edizione 2025 dell’Antica Fiera di Portomaggiore ha dedicato ampio spazio alla sanità locale, con iniziative volte a far conoscere ai cittadini i servizi disponibili sul territorio e a valorizzare il rapporto di collaborazione tra l’Azienda Usl di Ferrara, il Comune di Portomaggiore e le associazioni di volontariato.

Una grande novità è la presenza dell’Azienda, che insieme alle associazioni di Volontariato e all’Azienda Servizi alla Persona (Asp) Eppi-Manica-Salvatori, hanno presenziato con un proprio stand, pensato come spazio di incontro diretto con i cittadini. Per tutta la durata della manifestazione, i visitatori hanno dialogato con professionisti della sanità e i volontari partecipando a momenti pratici dedicati alla prevenzione e alla promozione della salute. Lo stand è stato visitato anche dal sindaco Dario Bernardi e dall’assessore Gianluca Roma. Durante le due giornate, terminate domenica, si sono alternate nella presenza la direttrice del Distretto Sud Est Rita Maricchio, la responsabile organizzativa della Casa della Comunità Samuela Pamini e la responsabile sanitaria della Casa della Comunità Carlotta Serenelli, che hanno ringraziato gli operatori per la loro professionalità. "Questo è un ulteriore importante tassello – ha dichiarato la direttrice del Distretto – perché va a consolidare uno stretto lavoro tra servizi sanitari, amministrazione, che ringraziamo, terzo settore e associazioni".