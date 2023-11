Casa della comunità, l’Ausl: "Nessun servizio verrà tagliato"

"Nessuna intenzione di depauperare la zona del Copparese". Così Azienda Usl di Ferrara replica alle richieste di chiarimento sui servizi sanitari formulate dal consigliere regionale della Lega Fabio Bergamini, dal sindaco Fabrizio Pagnoni e dal sindacato Fials. "L’Azienda sta lavorando per sostituire i professionisti medici che sono venuti a mancare nell’ultimo periodo a seguito di scelte personali e si stanno profilando alcune possibili soluzioni, grazie alla collaborazione con altre articolazioni aziendali, che saranno comunicate non appena concretizzate" – spiegano da Ausl Ferrara. Per quanto riguarda le apparecchiature sono al vaglio alcune ipotesi; è inoltre in corso la programmazione delle acquisizioni di tecnologie biomedicali, "che si basa, come doveroso, sui pregressi dati di utilizzo delle apparecchiature". Rispetto al paventato rischio di depauperamento della Casa di Comunità e dei servizi sanitari nel copparese, viene ricordato "che la Casa di Comunità ‘Terre e Fiumi’ è stata la prima in cui si è sperimentato un progetto di telemedicina", e anche l’attivazione dell’Infermiere di Famiglia e di comunità "che riscuote apprezzamento da parte della popolazione, tanto che sono già state effettuate 7.782 prestazioni e seguiti 144 pazienti".