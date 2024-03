Casa della comunità, si parte. Iniziano i lavori all’esterno

COMACCHIO

Sono pronti a entrare nel vivo, da domani, i lavori di sistemazione e riqualificazione dell’area esterna della Casa della Comunità di Comacchio. I lavori, finanziati per 114mila euro attraverso un finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riguardano la risistemazione dell’area esterna alla struttura sanitaria che verrà riqualificata sia negli accessi, sia nella sosta attraverso la realizzazione di una nuova rampa di accesso e la manutenzione/riorganizzazione di parte dei parcheggi. La nuova rampa di accesso sarà costruita con una struttura e caratteristiche tali da garantire una maggiore sicurezza e fruibilità, consentendo l’uso autonomo anche da parte delle persone con ridotta capacità motoria. La sistemazione dell’area di parcheggio nel piazzale accessibile da via Felletti, prevede il rifacimento della pavimentazione e posa di nuova segnaletica anche per i posti auto che terranno conto delle fasce protette della popolazione. Martedì scorso, l’Azienda Usl di Ferrara, rappresentata dalla direttrice del Distretto Sud Est Rita Maricchio e dai referenti del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio, ha consegnato formalmente i lavori all’impresa appaltatrice Del Sorbo Costruzioni Srl di Poggiomarino. A partire da domani, come comunicato dall’Ausl, verrà interdetta la rampa di accesso e inizieranno i lavori per il suo rifacimento. Durante la chiusura della rampa le persone con disabilità potranno accedere attraverso l’ascensore posto sul retro della struttura. Dall’ascensore sarà possibile accedere a tutti i piani: in particolare, si potrà raggiungere l’atrio principale al piano rialzato che costituisce lo snodo principale di tutti i percorsi. Nei pressi dell’ascensore saranno realizzati due posti auto riservati ai disabili. Tutte le modifiche alla viabilità verranno segnalate da cartellonistica, a partire dalle indicazioni del nuovo percorso di accesso per le persone con disabilità. Le ulteriori modifiche alla viabilità verranno comunicate all’avvio dei lavori nel parcheggio del piazzale vicino all’ingresso principale di via Felletti. L’Ausl si scusa per gli eventuali disagi, "comunque temporanei per consentire la realizzazione di questo progetto". Il cantiere dovrebbe coinvolgere l’area per cinque mesi.

Valerio Franzoni