Casa della Comunità, viabilità modificata

Alla Casa della Comunità di Portomaggiore è prevista una modifica temporanea alla viabilità nella mattinata di oggi all’ingresso principale della struttura. Per consentire la sostituzione dei gruppi frigo, si rende infatti necessario l’intervento di una gru che, a causa della situazione del terreno dopo queste ultime giornate di pioggia e umido, dovrà essere collocata sulla strada anziché nell’area verde, rendendo difficoltosa l’uscita dal parcheggio. Per convogliare le auto verso l’ingresso principale e limitare al massimo i disagi per gli utenti, saranno presenti due movieri e verrà affissa apposita cartellonistica in modo da coordinare le auto che entrano e quelle che escono in piena sicurezza.