Casa della musica, lezioni sospese "Il riscaldamento non funziona"

VIGARANO PIEVE

Operiamo a.p.s. e la scuola di musica Theremin hanno deciso nei giorni scorsi di sospendere le lezioni nella Casa della Musica e delle Arti di Vigarano Pieve a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento e difficoltà di gestione relative all’edificio, anche a causa delle basse temperature che hanno causato un forte disagio a docenti, allievi e allieve e di conseguenza tutte le iniziative presenti e programmate nel centro culturale, compresa la mostra fotografica inaugurata la scorsa settimana dal Fotoclub di Vigarano, sono sospese in attesa di una nuova collocazione. "L’edificio, - spiegano dal Comune di Vigarano - fu dichiarato inagibile dopo il sisma del 2012 e, per volontà della precedente amministrazione, fu ristrutturato e messo a bando per diventare un centro culturale che prevedeva la scuola di musica e di recitazione. Da 5 anni sino ad oggi, ‘Operiamo’ per la formazione attoriale e Theremin per i corsi individuali di strumento e di canto e la musica d’insieme dal 2018 sono diventate un punto di riferimento per la comunità vigaranese e ogni settimana, 150 allievi ed allieve si recano a scuola per imparare come si sta su un palcoscenico o come si suona uno strumento".

"Molti di loro sono ragazzi e ragazze - dichiara l’assessore alla cultura Daniela Patroncini - accompagnati da docenti altamente competenti e professionali, che stanno muovendo i primi passi o perfezionando competenze già acquisite, nel mondo delle arti performative. Tutti hanno preso atto, direttori didattici, sindaco e assessori, docenti e allievi che quell’edificio, riqualificato dopo il sisma con interventi importanti e costosi, non può rimanere aperto. La caldaia e l’impianto di riscaldamento sono decisamente datati e durante la ristrutturazione non furono sostituiti, il tetto e gli infissi sono quelli di un tempo e non permettono alcun abbattimento termico, non vi è coibentazione. Il risultato è uno scarso rendimento energetico". "Per far fronte a questa drammatica eredità della precedente amministrazione - spiega il sindaco - stiamo studiando diversi bandi per l’efficentamento energetico cui candidare l’edificio, chi frequenta la scuola e paga una retta, ha il diritto di vivere in un ambiente salubre". Per consentire il completamento dell’anno scolastico in corso, le lezioni d si terranno all’oratorio di Vigarano Mainarda.

Lauro Casoni