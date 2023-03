Casa della salute, ecco i lavori da otto milioni

Partono a fine marzo i lavori alla Casa della Salute e di Comunità "Fratelli Borselli" di Bondeno. E’ finalmente un dato di fatto. Ieri mattina si è tenuto il primo incontro tecnico con la ditta che si è aggiudicata l’appalto. E’ il Consorzio Artigiani Romagnolo (CAR) Società Cooperativa di Rimini. La prima ditta che si era aggiudicata il bando era fallita, la seconda ditta in graduatoria invece non aveva i requisiti. Al sopralluogo di ieri mattina hanno partecipato l’architetto e direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio AUSL Giovanni Peressotti, i tecnici che gestiranno la commessa, i referenti della ditta riminese aggiudicataria del cantiere, il direttore dei lavori Roberto Taddia, la Direttrice del Distretto ovest Caterina Palmonari e il sindaco di Bondeno Simone Saletti (foto).

L’incontro si è incentrato sulla pianificazione delle attività propedeutiche all’avvio dei lavori con l’organizzazione della viabilità e delle aree di cantiere. Opere complesse che, come spiega l’Ausl "saranno completate nell’arco di due anni". Per attivare tempestivamente i servizi necessari per integrare l’offerta sanitaria, sarà predisposto un cronoprogramma per completare ed attivare una parte dell’edificio storico in anticipo rispetto alla ultimazione dell’intervento. Le opere comprendono il ripristino sismico di tutta la struttura e la completa ristrutturazione degli spazi interni dell’edificio storico, comprese le finiture edili e gli impianti. Il costo totale dei lavori è di 8,5 milioni, finanziati per 6,5 milioni da fondi della Regione Emilia-Romagna e per i restanti 2 milioni da risorse messe a disposizione dall’AUSL. All’interno della Villa Borselli troveranno posto un Ospedale di Comunità (Osco) da 10 posti letto in stanza singola espandibili fino a 20, e un’area Hospice e Cure Palliative e nuove strutture specializzate in specifici interventi sanitari a bassa intensità clinica e nella cura delle patologie croniche, garantendo una risposta in ambito distrettuale. "Usciamo da questo incontro con grande fiducia e determinazione – ha commentato il sindaco, Simone Saletti –. La volontà comune fra tutti i soggetti coinvolti è quella di arrivare ad aprire il secondo piano in anticipo rispetto alla durata complessiva del cantiere. Il primo obiettivo è l’attivazione dell’Ospedale di Comunità".

Claudia Fortini