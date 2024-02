Casa della salute, i lavori. Nuova rampa e posti auto

COMACCHIO

Prenderà il via oggi, il cantiere per la riqualificazione dell’area esterna e il miglioramento dell’accessibilità della Casa della Comunità di Comacchio. Un intervento particolarmente atteso e finanziato attraverso risorse del Piano nazionale di ripresa resilienza per 114mila euro. A dare comunicazione dell’avvio dei lavori è l’Azienda Usl di Ferrara. Le opere riguardano la risistemazione dell’area esterna alla struttura sanitaria che verrà riqualificata sia negli accessi che nell’area di parcheggio nel piazzale accessibile da via Felletti. In cantiere infatti, c’è la realizzazione di una nuova rampa di accesso e la riorganizzazione del parcheggio, con il rifacimento della pavimentazione e posa di nuova segnaletica anche per i posti auto che terranno conto delle fasce protette della popolazione. Da lunedì 4 marzo, per consentire l’esecuzione dei lavori, verrà chiusa la rampa inclinata che porta all’ingresso principale.

"Le persone con disabilità – spiegano dall’Azienda Usl - potranno accedere usando l’ascensore posto sul retro della struttura, parcheggiando nei posti auto che verranno predisposti nell’area ad esso limitrofa. La chiusura della rampa si rende necessaria per la realizzazione della nuova rampa di accesso che sarà costruita con una struttura e caratteristiche tali da garantire una maggiore sicurezza e fruibilità, consentendo l’uso autonomo anche da parte delle persone con ridotta capacità motoria".

Un miglioramento, dunque, per garantire una maggior accessibilità alla struttura sanitaria. Il cantiere dovrebbe coinvolgere l’area esterna per 150 giorni, ovvero quasi cinque mesi. Tutte le modifiche alla viabilità saranno opportunamente segnalate da apposita cartellonistica, a partire dalle indicazioni del nuovo percorso di accesso per le persone con disabilità. Le ulteriori modifiche alla viabilità verranno adeguatamente comunicate all’avvio dei lavori nel parcheggio del piazzale vicino all’ingresso principale di via Felletti. "L’azienda – aggiungono da Ausl Ferrara – si scusa per gli eventuali disagi dovuti ai lavori, comunque temporanei per consentire la realizzazione di questo progetto che mira a restituire benessere ambientale e migliore accoglienza alla comunità". Come detto, l’intervento alla Casa della Comunità comacchiese rientra nel finanziamento complessivo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che ammonta a 114mila euro, che comprende il rifacimento del parcheggio e della rampa disabili e l’intervento di circa 31mila euro per la Centrale Operativa Territoriale (Cot) di Comacchio. Recentemente, il progetto è stato presentato alla Consulta Popolare San Camillo.

Valerio Franzoni