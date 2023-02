Casa della salute, lavori assegnati tra sismica e ammodernamento

BONDENO

Parte la pianificazione operativa del cantiere per opere che saranno completate nell’arco di due anni. Sono, infatti, stati aggiudicati i lavori di risistemazione e riqualificazione della Casa della Salute "Fratelli Borselli" di Bondeno. L’Azienda Usl, dopo il fallimento della ditta che si era aggiudicata il bando e dopo aver constatato che la seconda in graduatoria non aveva i requisiti per l’aggiudicazione, come prevede la normativa vigente si è rivolta alla terza ditta. E’ il Consorzio artigiani romagnolo (Car) società cooperativa di Rimini, che ha assolto con esito positivo tutti gli accertamenti amministrativi, per cui è stato possibile procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto. Nei giorni scorsi, inoltre, sono stati affidati anche gli incarichi per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza . L’Ausl annuncia che "per attivare tempestivamente i servizi necessari per integrare l’offerta sanitaria, sarà predisposto un cronoprogramma per completare e attivare una parte dell’edificio storico in anticipo rispetto alla ultimazione dell’intervento".

I lavori comprendono il ripristino sismico di tutta la struttura e la completa ristrutturazione degli spazi interni dell’edificio storico, comprese le finiture edili e gli impianti.

Il costo totale dei lavori è di 8,5 milioni di euro, finanziati per 6,5 milioni da fondi della Regione Emilia-Romagna e per i restanti 2 milioni da risorse messe a disposizione dall’AUSL. All’interno della Villa Borselli troveranno posto un Ospedale di Comunità (Osco) da 10 posti letto in stanza singola espandibili fino a 20, un’area Hospice e Cure Palliative e nuove strutture specializzate in specifici interventi sanitari a bassa intensità clinica e nella cura delle patologie croniche. "L’iter di aggiudicazione ha superato diversi intoppi inaspettati - dice la direttrice generale delle aziende sanitarie Monica Calamai –, Questo passo avanti è importante, poiché puntiamo molto sull’intervento per dare risposte alla cittadinanza". "Un’ottima notizia per i nostri cittadini e per la sanità ferrarese – dice il sindaco di Bondeno Simone Saletti –. I miei complimenti ad Ausl Ferrara, che ha saputo gestire in maniera impeccabile una situazione difficile".

Claudia Fortini