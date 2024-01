"Casa della salute, lavori entro il mese di marzo"

In merito all’articolo dal titolo ’Casa della Salute serve una nuova rampa’ la Direzione aziendale evidenzia quanto segue. Per quanto attiene alle opere per l’area esterna alla Casa di Comunità, con intervento per 114mila euro, il via ai lavori è previsto entro il mese di marzo. Tali lavori comprenderanno: la collocazione di segnaletiche di orientamento per rendere più facile e sicuro l’accesso; la riorganizzazione dei parcheggi, con il rifacimento della pavimentazione e posa di nuova segnaletica anche per gli stalli delle autovetture in sosta che terranno conto delle fasce protette della popolazione; la realizzazione di una nuova rampa di accesso che sarà costruita con una struttura e caratteristiche tali da consentire l’uso autonomo anche da parte delle persone con ridotta capacità motoria; una revisione completa dell’are esterna con interventi mirati anche a restituire benessere ambientale e migliore accoglienza alla comunità. Tali lavori si aggiungono ad altri, già in corso, per 31mila euro. Per quanto attiene all’ascensore fuori uso, essendo molto obsoleto i lavori contemplano la necessità di reperire pezzi di ricambio non facili da trovare e interventi importanti; l’Azienda è al lavoro per valutare le migliori modalità finalizzate a far fronte al problema. Per quanto riguarda le prestazioni, la riorganizzazione temporanea delle sedute di radiologia presso la Casa di Comunità di Comacchio si è resa necessaria a seguito del pensionamento di un radiologo a cui non è stato più possibile tecnicamente rinnovare il contratto. L’Azienda sta cercando un sostituto. Nel frattempo si sono mantenute aperte le sedute su tre giornate, più altre giornate aggiuntive per cui vengono aperte le agende quando ciò è possibie grazie a sinergie interne all’unità operativa di Radiologia. E’ inoltre garantita l’attività radiologica a supporto del Cau.

Ufficio stampa Ausl Ferrara